Дело в отношении украинца Владимира Балуха, которого "суд" Крыма приговорил к трем годам и пяти месяцам лишения свободы, имеет все признаки политического преследования, отмечают в "Крымской правозащитной группе". Балуха приговорили к трем годам и пяти месяцам заключения Фото: krymr.com Ходатайство подали адвокаты Балуха.Судебное заседание будет проходить по "делу о патронах", уточнили в "Крымской правозащитной группе".Дело в отношении Балуха дела имеют явные признаки политического преследования, отмечают правозащитники. https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2085747778377519 Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. 16 января 2018 года "суд" в оккупированном Крыму приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.В августе 2017 года против Балуха открыли уголовное дело по заявлению начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждает, что украинец его избил. Адвокаты Балуха настаивают, что начальник ИВС спровоцировал украинца. 12 апреля Ткаченко дал показания в качестве "потерпевшего".В знак протеста против судебного приговора Балух голодает с 19 марта 2018 года.23 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что за время голодовки он потерял 30 кг. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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