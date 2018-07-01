Президент Украины Петр Порошенко заявил, что превращенный в "остров несвободы" Крым нужно освободить, используя международно-правовые механизмы. Порошенко: Россия восстанавливая советские базы, превращая Крым в "остров несвободы" Фото: Петро Порошенко / Facebook "Мы должны усиливать международный режим деоккупации Крымского полуострова. В то время, когда Россия усиленными темпами милитаризирует полуостров, восстанавливая советские базы и превращая Крым в "остров несвободы", мы должны максимально эффективно использовать имеющиеся международно-правовые механизмы для преобразования оккупированного полуострова в неподъемный груз для Москвы", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1314640212003701 Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.В связи с этими событиями западные страны, в частности, США, Канада, Япония и государства Евросоюза, ввели санкции в отношении России. Они несколько раз продлевались и ужесточались.Лидеры стран – членов Европейского союза на саммите в Брюсселе договорились на полгода продлить санкции в отношении РФ за агрессию в Украине. Решение должно быть оформлено юридическим актом Совета ЕС. Оно вступит в силу с 1 августа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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