|Порошенко: Мы должны укреплять международный режим деоккупации Крымского полуострова
|01.07.2018 13:13
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https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1314640212003701
Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.В связи с этими событиями западные страны, в частности, США, Канада, Япония и государства Евросоюза, ввели санкции в отношении России. Они несколько раз продлевались и ужесточались.Лидеры стран – членов Европейского союза на саммите в Брюсселе договорились на полгода продлить санкции в отношении РФ за агрессию в Украине. Решение должно быть оформлено юридическим актом Совета ЕС. Оно вступит в силу с 1 августа.
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