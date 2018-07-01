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В Иране протест против нехватки воды привел к столкновениям с полицией
01.07.2018 13:15

Сотни демонстрантов, протестующих против нехватки питьевой воды на юго-западе Ирана примерно в 650 километрах от Тегерана, столкнулись с полицией вчера вечером, которая применила слезоточивый газ в ответ на то, что активисты бросали в полицию камни. Об этом сообщает со ссылкой на "Радио свобода"

Сообщается, что беспорядки продолжались и ночью.

В сети были распространены видеоролики, где слышны выстрелы, но их поствоирнить подтвердить невозможно.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Напомним, в Иране с начала года взорвалась ряд протестов из-за нехватки питьевой воды.

Как сообщал на фоне падения курса иранского риала в отношении к американскому доллару в Тегеране начались массовые акции протеста. В воскресенье, 24 июня, свои магазины закрыли торговцы мобильными телефонами и электроникой. В крупнейшем торговом центре иранской столицы сотни людей требовали от правительства принятия срочных мер по укреплению внутреннего рынка.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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