|В Иране протест против нехватки воды привел к столкновениям с полицией
|01.07.2018 13:15
|
Сотни демонстрантов, протестующих против нехватки питьевой воды на юго-западе Ирана примерно в 650 километрах от Тегерана, столкнулись с полицией вчера вечером, которая применила слезоточивый газ в ответ на то, что активисты бросали в полицию камни. Об этом сообщает со ссылкой на "Радио свобода"
Сообщается, что беспорядки продолжались и ночью.
Как сообщал на фоне падения курса иранского риала в отношении к
американскому доллару в Тегеране начались массовые акции протеста.
В воскресенье, 24 июня, свои магазины закрыли торговцы мобильными
телефонами и электроникой. В крупнейшем торговом центре иранской
столицы сотни людей требовали от правительства принятия срочных мер
по укреплению внутреннего рынка.
Теги: новости мира видео видео сводки унн این воды что شلیک