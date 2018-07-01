Если бы президенту России Владимиру Путину удалось реализовать свой план "Новороссия" и захватить восемь областей, в Украине также установилось бы полицейское государство.

Такое мнение на своей странице в высказал блогер Юрий Луканов. По его словам, в Украине были бы сотни "Балухов и Сенцовых" (политзаключенных - Ред.), передает .

"И можете не сомневаться: Путин не отказался от своих планов. Он остановился через нашу армию, которая не позволила ему двигаться дальше, и мировое общество, которая давило...Но он не сидит сложа руки", - предупредил Луканов.















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