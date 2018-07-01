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В СБУ и Нацполицию пришли анонимные письма с угрозами убить детей в случае неуплаты $350 тыс.
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01.07.2018 13:21
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Дети, которые в письмах Службе безопасности Украины и Нацполиции
указаны как заложники, упоминаются на сайте "Службы розыска детей",
и двух из них уже нашли, отметили в СБУ. Одно из анонимных писем
пришло в СБУ Фото: ЕРА Оба силовых ведомства вместе занимаются
выяснением полученной информации."Правоохранители, в числе прочих,
проверяют версию о возможных мошеннических действиях, ведь
оставленный анонимом список детей содержится на официальном сайте
"Службы розыска детей". Двое из них уже найдено, факты их похищения
подтверждения не нашли", – говорится в сообщении.В СБУ
отметили, что Нацполиция открыла уголовное производство по
признакам преступлений, предусмотренных статьями 146 (незаконное
лишение свободы или похищение человека), 147 (захват заложников) и
189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
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