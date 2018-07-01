Дети, которые в письмах Службе безопасности Украины и Нацполиции указаны как заложники, упоминаются на сайте "Службы розыска детей", и двух из них уже нашли, отметили в СБУ. Одно из анонимных писем пришло в СБУ Фото: ЕРА Оба силовых ведомства вместе занимаются выяснением полученной информации."Правоохранители, в числе прочих, проверяют версию о возможных мошеннических действиях, ведь оставленный анонимом список детей содержится на официальном сайте "Службы розыска детей". Двое из них уже найдено, факты их похищения подтверждения не нашли", – говорится в сообщении.В СБУ отметили, что Нацполиция открыла уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных статьями 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 147 (захват заложников) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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