В воскресенье, 1 июля, пассажиры нескольких рейсов с вечера субботы, 30 июня, не могут вылететь из аэропорта "Киев". Об этом сообщает корреспондент NEWSONE.

Согласно последним данным, на табло в аэропорту постоянно высвечивается информация о задержке не менее пяти рейсов. Сейчас несколько тысяч туристов не могут вылететь в Анталию и Батуми, они застряли в аэропорту.

Известно, что люди попытались выяснить причину задержки рейсов у перевозчика. Изначально, пассажирам говорили, что сломался самолет, затем у компании появились финансовые трудности, а после – в офисе перевозчика вообще перестали брать трубку.

Отметим, что на электронном табло на официальном сайте аэропорта "Киев" указывается, что сейчас на несколько часов задерживаются рейсы, которые выполняет авиакомпания Brawo Airways.

Как сообщал svodka.net ранее, около 800 украинских туристов по-прежнему не могут покинуть Тунис и вернуться домой.

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