|
Во Львове заложили символическую капсулу на месте стоительства IT-парка
|
01.07.2018 13:29
|
По планам инвесторов и мэрии Львова, инновационный квартал IT-парк
начнет работать через 2,5 года. У Львова амбициозная цель – стать
столицей IТ и Украины, и мира, напомнил мэр города Фото:
city-adm.lviv.ua В событии приняли участие мэр Львова Андрей
Садовый, глава Львовской ОГА Олег Синютка, посол Канады в Украине
Роман Ващук, инвесторы, архитекторы и девелоперы проекта."Через три
года вы не узнаете этот город. Это только начало. У кластера
грандиозные планы", – цитирует СЕО львовского IТ-кластера
Степана Веселовского Строить новый IТ-парк канадская компания
Brookfield Asset Management. Объект будет занимать 10 гектаров
и сможет вместить 10 тыс. работников IT-индустрии, а также более 4
тыс. сотрудников из смежных отраслей. Комплекс будет построен на
перекрестке улиц Стрыйская и Чмолы, куда легко добраться из
аэропорта, от железнодорожного вокзала, университетов и
исторического центра города, отмечают в мэрии.На пресс-конференции
Садовый напомнил, что у Львова амбициозная цель – стать
столицей IТ и Украины, и мира. "Хороша та власть, которая не
мешает. Бизнес все сделает сам", – уверен городской
голова. В Facebook он добавил, что инвестор вложит в создание
парка более $160 млн.
https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/1857258617647018
На прошлой неделе Садовый анонсировал символический старт проекта и
заявил, что благодаря IT-парку во Львове появится около 14 тыс.
новых рабочих мест.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира