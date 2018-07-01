Итальянские порты будут закрыты все лето для кораблей неправительственных организаций, которые спасают мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море из Африки в Европу. Об этом сообщает со ссылкой на The Local.

"Итальянский военные сообщили мне, как и ливийцы, неправительственные организации помогают нелегальным торговцам, сознательно или нет. Мы также запрещаем поставки топлива для кораблей НПО", - сказал глава МВД Италии Сальвини.

Но он подчеркнул, что Италия с другими государствами "будет продолжать спасать всех тех, кому нужна помощь".

Вчера судно каталонской неправительственной организации Proactiva Open Arms попросило разрешения высадить в испанском порту 60 мигрантов, спасенных у берегов Ливии.

Напомним, ранее правительство Италии закрыло свои порты для кораблей со спасенными в Средиземном море беженцами, заявив, что мигрантов должна принимать Мальта. Франция осудила отказ соседнего государства и обвинила итальянское правительство в "цинизме" и попросила Рим пересмотреть свою позицию. Судно Aquarius с мигрантами согласилась принять Испания.



Впоследствии Франция заявила, что готова принять мигрантов с судна Aquarius, которые соответствуют критериям предоставления права на убежище.

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