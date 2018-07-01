НАТО поддерживает стремление Украины и Грузии к трансатлантической интеграции, отметил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году Фото: ЕРА "Мы поддерживаем их стремление к трансатлантической интеграции, сотрудничаем с Грузией и оказываем ей помощь в проведении реформ. Мы поддерживаем и Украину. Вопрос о членстве этих двух стран в НАТО будут решать только они сами вместе с 29 членами альянса. Никто, кроме них, не сможет вмешаться в этот процесс или его заблокировать. Россия не имеет права решать, что должны делать ее соседи", – сказал он.28 мая Столтенберг подтвердил, что Украина и Грузия являются "ценными и близкими" партнерами НАТО.Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики “внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.21 июня 2018 года Верховная Рада приняла закон о национальной безопасности. Его поддержало 248 народных депутатов. В нем указано, что фундаментальными национальными интересами Украины являются интеграция в европейское пространство, членство в Европейском союзе и НАТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки нато украины решать альянса что Теги: политика