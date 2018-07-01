|
Столтенберг о вступлении Украины и Грузии в НАТО: Россия не имеет права решать, что должны делать ее соседи
|
01.07.2018 13:36
|
НАТО поддерживает стремление Украины и Грузии к трансатлантической
интеграции, отметил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году Фото: ЕРА
"Мы поддерживаем их стремление к трансатлантической
интеграции, сотрудничаем с Грузией и оказываем ей помощь в
проведении реформ. Мы поддерживаем и Украину. Вопрос о членстве
этих двух стран в НАТО будут решать только они сами вместе с 29
членами альянса. Никто, кроме них, не сможет вмешаться в этот
процесс или его заблокировать. Россия не имеет права решать, что
должны делать ее соседи", – сказал он.28 мая Столтенберг
подтвердил, что Украина и Грузия являются "ценными и близкими"
партнерами НАТО.Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014
году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на
Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон,
который предполагает отказ Украины от политики
“внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал
закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.21 июня 2018
года Верховная Рада приняла закон о национальной безопасности.
Его поддержало 248 народных депутатов. В нем указано, что
фундаментальными национальными интересами Украины являются
интеграция в европейское пространство, членство в Европейском союзе
и НАТО.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира