"Туроператор говорит, что все оплачено и проблема именно в авиаперевозчике"

"В аэропорту Киев им. Сикорского (Жуляны) снова огромные задержки, самолеты авиакомпании" Браво "не летают. Как утверждает представитель авиакомпании. Они не получили денежный транш от туроператоров и им просто не за что заправить самолет. Со своей стороны туроператор говорит, что все оплачено и проблема именно в авиаперевозчику ", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

Ранее одна из пассажирок, которая должна была лететь в путешествие вместе с сыном, опубликовала сообщение, в котором рассказала о том, как туроператор более восьми раз в течение нескольких часов переносил время рейса.

Тур приобрела у туристического оператора "JoinUp", рейс должна была осуществлять авиакомпания "BravoAirways", рассказала она.

Более 12:00 около 200 человек не могли вылететь за тем же рейсом, что и она. Время и даже аэропорты отправления постоянно меняли, пассажиры вынуждены были ожидать в различных зонах аэропорта Борисполь, и даже вызвали полицию. Самолет, который в итоге должен был совершить рейс, за полчаса в воздухе вернулся в аэропорт, якобы из-за повреждения, которое пытались исправить. На многочисленные звонки в турагентство никакого ответа не получили, Авиакомпания не выслушала жалобу, отключив звонок, отмечает женщина.

Напомним, в аэропорту в Тунисе уже третьи сутки около 300 украинских туристов не могут вылететь в Украину. С туристами встретился украинский консул.

Сегодня в МИД сообщили, что часть украинских туристов утром 30 июня все же вернулись в Украину.

Министр инфраструктуры Владимир Емельян, комментируя ситуацию с задержкой вылета украинских туристов из Туниса, заявил, что Министерство экономического развития отменять лицензии туроператоров, которые не выполняют свои обязательства.