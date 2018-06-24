На сегодняшний день говорить о том, что между Украиной и Россией достигнуты какие-либо договоренности по газу - рано.

Так считает премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Сегодня говорить о том, что мы достигли каких-то договоренностей рано. Договоренности - это тогда, когда подписи стоят, причем Газпрома и Нафтогаза, и тогда, когда газ пошел, а сейчас - это разговоры. У меня нет оснований верить Путину", - сказал он в эфире телеканала "ICTV" в воскресенье вечером.

А.Яценюк сообщил, что на сегодняшний день в украинских ПХГ находится 16,7 млрд куб.м газа и напомнил, что для нормального прохождения зимы Украине необходимо еще 5 млрд куб.м газа. В тоже время он добавил, что в стране есть все ресурсы, чтобы включить отопление в домах украинцев.

Кроме этого, он выразил надежду на то, что Украине удастся увеличить объемы реверсных поставок газа в Украину из Европы.

"Мы сейчас получаем 60% реверса. Европа может увеличить объем реверса, и весь газ мы будем покупать в Европе", - сказал премьер.

В то же время А.Яценюк подчеркнул, что у Украины не будет технической возможности поставлять газ в Донецк и Луганск в случае, если Украина не будет получать газ из России.

"Путин хочет заморозить Донецк и Луганск, поскольку у нас технически не будет возможности поставлять туда газ", - добавил он.

Ранее сегодня Яценюк заявил, что у Украины на счетах есть 3,1 млрд долл, которые она может использовать в качестве платежей за природный газ.

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