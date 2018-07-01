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Бойко: Власть повышает тарифы и сокращает субсидии, чтобы выкачать из людей последние деньги на предстоящие выборы
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01.07.2018 13:44
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Государственные органы умышленно тянут с квитанциями, искусственно
создают задолженность, и уже почти 2 млн граждан в Украине получило
отказ в начислении субсидий, заявил народный депутат,
сопредседатель фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Юрий Бойко: Потом
еще и начнут отбирать собственность у тех, кто не будет платить за
коммунальные услуги Фото: opposition.org.ua на встрече с жителями
Глухова и Глуховского района Сумской области, сообщает сайт
партии."Наша политическая сила сразу была против субсидирования,
поскольку это – обман населения Украины", – отметил Бойко
и добавил, что субсидии – это "конфетка", которой
правительство соблазнило страну, чтобы поднять тарифы на
коммунальные услуги.Представители Оппозиционного блока говорили,
что у государства нет денег на субсидии, подчеркнул нардеп."Нас
никто не слушал, мол, нет, мы всех обеспечим. Когда увидели, что
это действительно миллиарды, поскольку субсидированную поддержку
получает почти 70% домохозяйств Украины, стали ее урезать. Сейчас
соответствующие структуры умышленно тянут с квитанциями,
искусственно создают задолженность, и уже почти 2 млн граждан в
Украине отказано в начислении субсидий из-за того, что введена
такая "процедура". Выход, конечно, есть – уменьшать в два раза
тарифы, иначе страна будет в нищете. Потому что потом еще и начнут
отбирать собственность у тех, кто не будет платить за коммунальные
услуги", – считает Бойко.Как сообщает портал Оппозиционного
блока, люди жаловались политику в том числе на массовые отказы в
начислении субсидий, очереди по 300–400 человек и затянутую
процедуру оформления. "Власть повышает тарифы и сокращает
субсидии, чтобы выкачать из людей последние деньги на предстоящие
выборы, на реализацию своих антинародных экспериментов, которые
называют "реформами". И сейчас миллионы людей, которые вынуждены
сидеть без работы или искать лучшей доли за рубежом, стали
заложниками власти. Это надо в корне менять", – уверен
нардеп.Согласно изменениям, которые внесло правительство в порядок
начисления субсидий, их с 1 мая не назначают, если у
семьи есть авто, которому менее пяти лет. Кроме
этого, субсидию не смогут оформить владельцы квартир
более 120 м² и домов более 200 м². Помощь от государства
на оплату жилищно-коммунальных услуг теперь не получают
украинцы трудоспособного возраста, декларирующие нулевые доходы, но
не зарегистрированные при этом в центрах занятости.В 2016 году в
госбюджет Украины вернули почти 15 млрд грн сэкономленных от
субсидий денег, сообщил 20 июня министр социальной политики Украины
Андрей Рева. В конце прошлого года премьер-министр Украины
Владимир Гройсман сказал, что более 6,5 млн семей в
Украине получат субсидии на оплату коммунальных услуг.
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