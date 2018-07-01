Государственные органы умышленно тянут с квитанциями, искусственно создают задолженность, и уже почти 2 млн граждан в Украине получило отказ в начислении субсидий, заявил народный депутат, сопредседатель фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Юрий Бойко: Потом еще и начнут отбирать собственность у тех, кто не будет платить за коммунальные услуги Фото: opposition.org.ua на встрече с жителями Глухова и Глуховского района Сумской области, сообщает сайт партии."Наша политическая сила сразу была против субсидирования, поскольку это – обман населения Украины", – отметил Бойко и добавил, что субсидии – это "конфетка", которой правительство соблазнило страну, чтобы поднять тарифы на коммунальные услуги.Представители Оппозиционного блока говорили, что у государства нет денег на субсидии, подчеркнул нардеп."Нас никто не слушал, мол, нет, мы всех обеспечим. Когда увидели, что это действительно миллиарды, поскольку субсидированную поддержку получает почти 70% домохозяйств Украины, стали ее урезать. Сейчас соответствующие структуры умышленно тянут с квитанциями, искусственно создают задолженность, и уже почти 2 млн граждан в Украине отказано в начислении субсидий из-за того, что введена такая "процедура". Выход, конечно, есть – уменьшать в два раза тарифы, иначе страна будет в нищете. Потому что потом еще и начнут отбирать собственность у тех, кто не будет платить за коммунальные услуги", – считает Бойко.Как сообщает портал Оппозиционного блока, люди жаловались политику в том числе на массовые отказы в начислении субсидий, очереди по 300–400 человек и затянутую процедуру оформления. "Власть повышает тарифы и сокращает субсидии, чтобы выкачать из людей последние деньги на предстоящие выборы, на реализацию своих антинародных экспериментов, которые называют "реформами". И сейчас миллионы людей, которые вынуждены сидеть без работы или искать лучшей доли за рубежом, стали заложниками власти. Это надо в корне менять", – уверен нардеп.Согласно изменениям, которые внесло правительство в порядок начисления субсидий, их с 1 мая не назначают, если у семьи есть авто, которому менее пяти лет. Кроме этого, субсидию не смогут оформить владельцы квартир более 120 м² и домов более 200 м². Помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг теперь не получают украинцы трудоспособного возраста, декларирующие нулевые доходы, но не зарегистрированные при этом в центрах занятости.В 2016 году в госбюджет Украины вернули почти 15 млрд грн сэкономленных от субсидий денег, сообщил 20 июня министр социальной политики Украины Андрей Рева. В конце прошлого года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что более 6,5 млн семей в Украине получат субсидии на оплату коммунальных услуг. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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