Боевики пытается проводить разведку позиций ВСУ с помощью БПЛА, в частности российского производства. Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает

"Для ведения разведки наших позиций враг не оставляет попыток использования БПЛА. Отмечено 4 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины. Один из них удалось идентифицировать как "Элерон" российского производства. С целью запрета работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские военные зафиксировали на Донбассе шесть полетов вражеских беспилотников, в том числе два БПЛА удалось идентифицировать как "Орлан-10" российского производства.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира