30-летний мужчина ранил девять человек. У некоторых пострадавших
серьезные травмы, которые представляют угрозу для жизни. Полиция
задержала подозреваемого в нападении Фото: Idaho Statesman /
Twitter В полиции отметили, что это самое массовое набег в истории
города. По данным полиции, случай произошел вечером в субботу у
малоэтажного жилого комплекса, в котором живут беженцы.Полиция
сообщила, что 30-летний нападавший задержан.Начальник полиции Бойсе
Билл Боунс заявил, что между пострадавших люди разного возраста.
Мотив нападавшего пока устанавливается. По данным полиции, мужчина
действовал в одиночку. О его связи с постояльцами центра и
пострадавшими полиции неизвестно, эта информация проверяется.
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