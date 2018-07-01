30-летний мужчина ранил девять человек. У некоторых пострадавших серьезные травмы, которые представляют угрозу для жизни. Полиция задержала подозреваемого в нападении Фото: Idaho Statesman / Twitter В полиции отметили, что это самое массовое набег в истории города. По данным полиции, случай произошел вечером в субботу у малоэтажного жилого комплекса, в котором живут беженцы.Полиция сообщила, что 30-летний нападавший задержан.Начальник полиции Бойсе Билл Боунс заявил, что между пострадавших люди разного возраста. Мотив нападавшего пока устанавливается. По данным полиции, мужчина действовал в одиночку. О его связи с постояльцами центра и пострадавшими полиции неизвестно, эта информация проверяется. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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