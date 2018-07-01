Популярная французская актриса, экс-супруга Джонни Деппа Ванесса Паради в субботу, 30 июня, вышла замуж за режиссера и сценариста Самюэля Беншетри. Об этом сообщает Le Parisien .

Известно, что пара в ходе очень скромной церемонии зарегистрировала свой брак в мэрии городка Сен-Симеон близко Парижа.

Невеста была в белом платье и с фатой, украшенной розовыми и фиолетовыми цветами. Жених - в темно-синем костюме.

Среди гостей была дочь Ванессы Лили-Роуз Депп.

Как известно, 45-летняя Паради, прожившая с Джонни Деппом 14 лет в гражданском браке и родившая двух общих детей, ни разу не состояла в официальном браке.

Как сообщал svodka.net ранее, дочь актера Джонни Деппа и известной модели Ванессы Паради Лили-Роуз Депп продолжила официальное сотрудничество с французским модным домом Chanel.

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