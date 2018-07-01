Украинская певица Светлана , которая недавно родила второго ребенка, похвасталась пляжным фото, пишет со ссылкой на .

На снимке, опубликованном в Instagram, сидит на лежаке, прикрывшись пледом. Но фолловеры певицы обратили внимание не на нее, а на девушку рядом, которая "раздвоилась".

Zakharovais25 Зачем на задний план ту же самую телочку поставили?)))

zakharovais25 присмотритесь, там одну и ту же девушку выставили два раза...дублировали и вставили.

Подписчики также думают, где было сделано фото — в Анапе, Крыму или .

Напомним, что вторая дочь Лободы родилась в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса.

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