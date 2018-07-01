"Почетный" чемпион мира по версии WBC Тони Белью назвал победителя предстоящего финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинским чемпионом мира по версиям WBC и WBO Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым, передает со ссылкой на сайт Vringe.

"Это будет просто невероятный, потрясающий бой! Я до начала турнира прогнозировал, что именно эти ребята встретятся в финале. И остаюсь последовательным в своем прогнозе - считаю, что победит Усик. Но хочу отметить, что в бою с Гассиевим украинец не может позволить себе такие же обмены ударами, как это было в полуфинале с Бриедисом. Но ставлю на победу Усика. А еще ставлю на то, что их поединок станет кандидатом на звание бой года", - отметил британец.



Напомним, что украинец готовится к бою с россиянином спаррингами с непобедимым африканцем.



Как сообщал определилось место проведения боя Гассиева с Усиком.

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