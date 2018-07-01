|"Почетный" чемпион мира дал совет Усику перед поединком с Гассиевым
|01.07.2018 14:07
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"Почетный" чемпион мира по версии WBC Тони Белью назвал победителя предстоящего финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинским чемпионом мира по версиям WBC и WBO Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым, передает со ссылкой на сайт Vringe.
"Это будет просто невероятный, потрясающий бой! Я до начала
турнира прогнозировал, что именно эти ребята встретятся в финале. И
остаюсь последовательным в своем прогнозе - считаю, что победит
Усик. Но хочу отметить, что в бою с Гассиевим украинец не может
позволить себе такие же обмены ударами, как это было в полуфинале с
Бриедисом. Но ставлю на победу Усика. А еще ставлю на то, что их
поединок станет кандидатом на звание бой года", - отметил
британец.