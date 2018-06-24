Третий благотворительный "Забег с собаками", в котором приняли участие 243 собаки, прошел в воскресенье, 24 июня, в Киеве. Об этом сообщает Новое время .

В 2018 году забег, проводимый каждый год благотворительным фондом помощи бездомным Happy Paw, стал самым массовым в истории его проведения. Соответствующий результат зафиксируют в книге рекордов Украины.

Отмечается, что участниками акции стали звезды и известные украинцы. Например, в парке видели комика дядю Жору, телеведущую Катю Осадчую и волонтера Виталия Дейнегу.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 11 февраля, в Киеве для всех поклонников зимних пробежек устроили парный забег влюбленных. Несмотря на низкую температуру, пробежаться Русановской набережной сошлись более четырех сотен участников.

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