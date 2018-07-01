Итальянские порты будут все лето недоступны для судов неправительственных миссий, которые занимаются транспортировкой беженцев из Африки, отметил вице-премьер страны Маттео Сальвини. В 2018 году в Европу прибыло более 54 тыс. мигрантов Фото: ЕРА Он отметил, что порты "будут закрыты все лето".Сальвини подчеркнул, что запрет касается не только доступа в порты, но и предоставления топлива судам с мигрантами.Rai приводит слова вице-премьера, который заявил, что прием беженцев является делом добровольным для всех, в том числе для Италии.28 июня Politico сообщило, что новое руководство Италии заблокировало все решения глав государств на саммите Евросоюза до тех пор, пока не будут удовлетворены его требования по вопросу миграции.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.По данным Международной организации по миграции, в 2016 году на континент перебралось 390,4 тыс. мигрантов (погибли или пропали без вести – 5143), в 2017-м – 186,8 тыс. (3116). С начала 2018 года в Европу прибыло 54 352 мигранта, погибли или пропали без вести – 972. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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