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Италия закрывает порты на все лето для кораблей неправительственных миссий, спасают мигрантов
01.07.2018 14:08
Италия закрывает порты на все лето для кораблей неправительственных миссий, спасают мигрантов
"Неправительственные организации будут видеть Италию только на открытках"
Итальянские порты будут закрыты все лето для кораблей неправительственных организаций, спасают мигрантов, которые пытаются переплыть Средиземное море из Африки в Европу.
Италия закрывает порты на все лето для кораблей неправительственных миссий, спасают мигрантов printscreen

"Неправительственные организации будут видеть Италию только на открытках", - заявил глава МВД Италии Сальвини, который также является вице-премьер-министром и председателем правой партии "Лига", сообщает The Local.

"Порты будут закрыты все лето", - сзазначив Сальвини, добавив, что запрет касается не только доступа к портам, но и "поставки топлива для кораблей НПО".

"Итальянские военные говорят мне, что по ливийцы, неправительственные организации помогают контрабандистам, сознательно или нет", - сказал Сальвини.

Италия с другими государствами "будет продолжать спасать всех тех, кому нужна помощь", подчеркнул он.

"Иностранные НПО с иностранными экипажами, которые ходят под иностранным флагом и финансируются зарубежными учреждениями, больше не смогут попасть в Италию", - заявил министр.

Напомним, 10 июня власти Италии не позволила причалить судну Aquarius, которое принадлежит неправительственной организации SOS Mediterranee. На борту судна находились более 600 спасенных мигрантов. Принять мигрантов отказалась и Мальта.

Также, Мальта и Италия отказались открывать свои порты для корабля с 224 мигрантами на борту.

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