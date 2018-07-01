"Неправительственные организации будут видеть Италию только на открытках"

"Неправительственные организации будут видеть Италию только на открытках", - заявил глава МВД Италии Сальвини, который также является вице-премьер-министром и председателем правой партии "Лига", сообщает The Local.

"Порты будут закрыты все лето", - сзазначив Сальвини, добавив, что запрет касается не только доступа к портам, но и "поставки топлива для кораблей НПО".

"Итальянские военные говорят мне, что по ливийцы, неправительственные организации помогают контрабандистам, сознательно или нет", - сказал Сальвини.

Италия с другими государствами "будет продолжать спасать всех тех, кому нужна помощь", подчеркнул он.

"Иностранные НПО с иностранными экипажами, которые ходят под иностранным флагом и финансируются зарубежными учреждениями, больше не смогут попасть в Италию", - заявил министр.

Напомним, 10 июня власти Италии не позволила причалить судну Aquarius, которое принадлежит неправительственной организации SOS Mediterranee. На борту судна находились более 600 спасенных мигрантов. Принять мигрантов отказалась и Мальта.

Также, Мальта и Италия отказались открывать свои порты для корабля с 224 мигрантами на борту.