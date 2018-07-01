не намерена выплачивать Украине средства по Стокгольмскому арбитражу.

Такое мнение высказал директор специальных программ НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев, передает со ссылкой на .

«Нам не стоит ожидать, что «Газпром» наконец заплатит Украине. Еще до того, как Стокгольмский арбитраж вынес решение по части поставок газа на территорию Украины, и я, и мои коллеги говорили о том, что стоит задуматься о развитии событий после 2020 года, т.е. после окончания контрактов», — отметил он.

Рябцев уверен, что при помощи выборов хочет оставить Украину «у разбитого корыта».

«Россия не может полностью отказаться от украинской трубы, но она намерена сделать все, чтобы для нас использование трубы стало нерентабельным. Именно следовательно и затягиваются выплаты. Если «Газпрому» удастся дотянуть до следующих выборов в Украине, то там будет уже совсем другая ситуация и совсем другие переговоры. В этом случае Украина может оказаться у разбитого корыта», – подчеркнул он.

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