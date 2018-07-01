Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с Национальной полицией проверяют информацию, изложенную в анонимном письме, поступившем сегодня в адрес обоих силовых ведомств с угрозой осуществить убийства детей, которые, якобы, находятся в заложниках. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленник угрожает реализовать преступление в случае неуплаты средств в сумме 350 000 долларов США.



Правоохранители, между прочих, проверяют версию о возможных мошеннических действий, ведь оставленный анонимом список детей содержится на официальном сайте "Службы розыска детей". Двое из них уже найдено, факты их похищения подтверждения не нашли.



Национальной полицией Украине открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 146, 147 и 189 Уголовного кодекса Украины.



Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал работница магазина "Дикси", которую неизвестный, сегодня, 1 июля, захватил в заложники в российской Москве, истекает кровью.

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