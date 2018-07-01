|Неизвестный "захватил" в заложники детей и требует от СБУ 350 тыс. долларов
|01.07.2018 14:15
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Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с Национальной полицией проверяют информацию, изложенную в анонимном письме, поступившем сегодня в адрес обоих силовых ведомств с угрозой осуществить убийства детей, которые, якобы, находятся в заложниках. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Злоумышленник угрожает реализовать преступление в случае
неуплаты средств в сумме 350 000 долларов США.
Как сообщал работница магазина "Дикси", которую неизвестный, сегодня, 1 июля, захватил в заложники в российской Москве, истекает кровью.