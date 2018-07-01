|Знаменитості створюють сторінки своїх частин тіла в Інстаграмі
|01.07.2018 14:18
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Перше фото з'явилося зовсім недавно - 26 червня.
"Ми ніжки Наді Дорофєєвої. Всіх зберемо біля наших ніг", - йдеться в описі акаунту.
Мабуть, українські зірки шоу-бізнесу вирішили влаштувати незвичайний флешмом, створюючи акаунти своїх частин тіла в соцмережах.
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