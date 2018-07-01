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Знаменитості створюють сторінки своїх частин тіла в Інстаграмі
01.07.2018 14:18
Вочевидь, Оля Полякова задала новий тренд. Нагадаємо, у ніг співачки з'явилась своя сторінка в Інстаграмі. Вслід за нею поспішила Надя Дорофєєва.

Допис, поширений Ноги Нади Дорофеевой (@nogi.dorofeevoy_) 26 Чер 2018 р. о 1:20 PDT



Перше фото з'явилося зовсім недавно - 26 червня.

"Ми ніжки Наді Дорофєєвої. Всіх зберемо біля наших ніг", - йдеться в описі акаунту.

Допис, поширений Ноги Нади Дорофеевой (@nogi.dorofeevoy_) 26 Чер 2018 р. о 12:31 PDT



Мабуть, українські зірки шоу-бізнесу вирішили влаштувати незвичайний флешмом, створюючи акаунти своїх частин тіла в соцмережах.

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