Вочевидь, Оля Полякова задала новий тренд. Нагадаємо, у ніг співачки з'явилась своя сторінка в Інстаграмі. Вслід за нею поспішила Надя Дорофєєва.



Допис, поширений Ноги Нади Дорофеевой (@nogi.dorofeevoy_) 26 Чер 2018 р. о 1:20 PDT



Перше фото з'явилося зовсім недавно - 26 червня.



"Ми ніжки Наді Дорофєєвої. Всіх зберемо біля наших ніг", - йдеться в описі акаунту.



Допис, поширений Ноги Нади Дорофеевой (@nogi.dorofeevoy_) 26 Чер 2018 р. о 12:31 PDT



Мабуть, українські зірки шоу-бізнесу вирішили влаштувати незвичайний флешмом, створюючи акаунти своїх частин тіла в соцмережах.



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