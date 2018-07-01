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В США мужчина напал с ножом на мигрантов
01.07.2018 14:24
В США мужчина напал с ножом на мигрантов
Девять человек ранены
В штате Айдахо, США мужчина напал с ножом на дом, где проживают мигранты, по меньшей мере девять человек получили ранения.
В США мужчина напал с ножом на мигрантов Фото: twitter.com/IdahoStatesman

случай произошел в городе Бойсе, об этом сообщает местная полиция, передает "Общественное".

Мужчина с ножом ворвался в дом и напал на людей внутри. Всех пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Раненые находились на парковке возле центра и внутри здания. После нападения мужчина скрылся с места преступления, но его задержала полиция неподалеку.

В полиции не уточняют лиц пострадавших, но отмечают, что все они разного возраста.

Полиция задержала нападавшего. Подозреваемому 30 лет. Правоохранители пытаются выяснить мотивы мужчины.

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