Девять человек ранены

случай произошел в городе Бойсе, об этом сообщает местная полиция, передает "Общественное".

Мужчина с ножом ворвался в дом и напал на людей внутри. Всех пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Раненые находились на парковке возле центра и внутри здания. После нападения мужчина скрылся с места преступления, но его задержала полиция неподалеку.

В полиции не уточняют лиц пострадавших, но отмечают, что все они разного возраста.

Полиция задержала нападавшего. Подозреваемому 30 лет. Правоохранители пытаются выяснить мотивы мужчины.