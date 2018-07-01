|В Ираке снова произошел теракт: есть жертвы
|01.07.2018 14:30
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В иракском городе Киркук в результате детонации бомбы в автомобиле возле склада, где хранились избирательные урны с бюллетенями с майских выборов, погиб человек, не менее 20 - ранены. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.
"Из-за взрыва автомобильной бомбы в городе Киркук близко состав
избирательных бюллетеней погиб 1 человек, ранены еще как минимум 20
преимущественно полицейские, охранявшие объект", - говорится в
сообщении местной полиции.