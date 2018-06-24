Боевики продолжают сосредоточивать тяжелую технику и вооружения во временно неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил, передает .

"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики оккупационной администрации Российской Федерации вопреки Минским договоренностям продолжают сосредоточивать тяжелую технику и вооружения за пределами мест хранения, нарушая расстоянии отвода", – говорится в сообщении.

В частности, наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили в жилом районе города Донецка расположение 31 танка различной модификации, 2 самоходных гаубиц (2С3 "Акация"), 3 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БТС-4А), 2 бронетранспортеров (БТР-80 и МТЛБ), а на восточной окраине населенного пункта Перевальск Луганской области – реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град"), 4 танка (Т-64), 2 самоходные гаубицы (2С1) и 2 противотанковых орудия (МТ-12 "Рапира").

Кроме того, по результатам проведенной верификации мест хранения отведенной техники, на временно неподконтрольной Украине территории в Донецкой области, возле населенного пункта Покровка, наблюдатели ОБСЕ обнаружили 6 самоходных гаубиц (2С1), 3 буксируемые гаубицы (Д-30), противотанковую пушку (МТ 12) и 10 танков (Т-72), а также 22 танка различной модификации, 6 зенитно-ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10") и 8 минометов (2Б11 "Сани") на так называемом полигоне близко от населенного пункта Бугаевка.

"Указанное тяжелое вооружение и военная техника находилась за пределами мест хранения, что является грубым нарушением пункта 5 Меморандума Минских договоренностей", – отметили в ООС.

Также, по имеющейся информации, на территории железнодорожной станции "Дебальцево" обнаружили, как боевики разгружают 4 крытых вагона с боеприпасами. Кроме того, зафиксировали передвижение нескольких единиц артиллерийских систем различного калибра из города Горловки в направлении населенного пункта Гольмовский.

"Подобные действия со стороны оккупационной администрации Российской Федерации следует расценивать, как очередной этап подготовки боевиками вооруженных формирований РФ тяжелой техники и вооружения к ее применению на линии разграничения против подразделений Вооруженных Сил Украины и мирного населения Донбасса, нарушая Минские договоренности", – отмечает Украинская сторона СЦКК .

Также Украинская сторона СЦКК расценивает это как полную заинтересованность главарей боевиков в дальнейшем обострении конфликта и явное нежелание соблюдать требования актов международного права, Минских договоренностей о запрете размещения (применения) в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники.

Напомним, за минувшие сутки, 23 июня, боевики совершили 25 обстрелов позиций украинских военных.

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