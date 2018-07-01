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Ангелы спускаются: загадочная фигура в небе над Киевом будоражит умы (фото)
01.07.2018 14:37
Ангелы спускаются: загадочная фигура в небе над Киевом будоражит умы (фото) По теме:

Киевлянка показала необычное фото неба. Над украинской столицей зависла туча, которая по форме напоминает ангела.

Соответствующий снимок опубликован на Facebook странице пользовательницы Марины Борщевской, пишет  со ссылкой на .

"Вот так Ангелы с небес к нам спускаются", - написала она в подписи к фото.

В комментариях другие пользователи социальной сети хвалят ее за хорошее фото и интересный взгляд на, казалось бы, привычное киевское небо.

"Обожаю читать небеса !!!! Спасибо за красоту и чудо, Мариночка",

"Волшебство в глазах смотрящего",

"Вау, красота и чистота живет внутри вас, вот такие чудеса вы видите" - пишут комментаторы.







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