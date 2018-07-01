|Ангелы спускаются: загадочная фигура в небе над Киевом будоражит умы (фото)
|01.07.2018 14:37
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Киевлянка показала необычное фото неба. Над украинской столицей зависла туча, которая по форме напоминает ангела.
Соответствующий снимок опубликован на Facebook странице пользовательницы Марины Борщевской, пишет со ссылкой на .
"Вот так Ангелы с небес к нам спускаются", - написала она в подписи к фото.
В комментариях другие пользователи социальной сети хвалят ее за хорошее фото и интересный взгляд на, казалось бы, привычное киевское небо.
"Обожаю читать небеса !!!! Спасибо за красоту и чудо, Мариночка",
"Волшебство в глазах смотрящего",
"Вау, красота и чистота живет внутри вас, вот такие чудеса вы видите" - пишут комментаторы.
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