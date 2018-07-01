В Чернигове отселили жителей, чьи дома пострадали от непогоды. Так, 26 человек поселили в общежитие, еще 6 человек - в КЗ "Черниговский учебно-реабилитационный центр №2". Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Черниговской области, передает .

На заседании городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций признала, что больше только от стихии пострадали дома по ул. Декабристов, 8 и Текстильщиков, 23, а их жители нуждаются в отселении.

"26 человек, между которых 4 детей, размещены в общежитие профессионального строительного лицея, еще 6 человек доставлены для проживания в коммунальное заведение "Черниговский учебно-реабилитационный центр №2". Остальные граждане из аварийных домов былм отселены к родственникам", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Черниговском учебно-реабилитационном центре №2 с 9:00 до 17:00 организован сбор необходимых вещей для детей разного возраста и взрослых.

По состоянию на 14:00 для проведения аварийно-спасательных работ по откачке воды по ул. Десняка, 60, и Ватутина, 50 привлекли 2 единицы спецтехники и 9 человек личного состава спасателей города.

Напомним, в результате интенсивных осадков произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах Чернигова.

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