В Москве сотрудница магазина "Дикси", которую неизвестный захватил в заложники, истекает кровью, после того, как преступник порезал ей руки ножом. Об этом сообщает Mash.

"Неизвестный порезал руки женщины ножом, потом приставил нож к горлу. Сейчас ведутся переговоры. Заложница истекает кровью, но захватчик не пускает к ней врачей", - говорится в сообщении.

Напомним, что мужчина взял в заложники работницу магазина "Дикси", расположенного на улице Большая Академическая. Источник в правоохранительных органах заявил, что сотрудники ведомства окружили магазин. Также в службу скорой помощи поступила информация об одном возможном пострадавшем.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 1 июля, неизвестный захватил в заложники персонал и нескольких посетителей в магазине "Дикси" на улице Большой Академической в Москве.

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