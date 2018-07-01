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Из Киева более 30 часов не могут вылететь пассажиры – СМИ
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01.07.2018 14:55
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Из-за конфликта с туроператором Oasis Travel в киевском аэропорту
имени Сикорского отменены рейсы авиакомпании Bravo Airways. По
данным телеканала "112 Украина", туристы, в частности, не могут
улететь в Египет, Грузию и Турцию. Задержки коснулись семи
авиарейсов Фото: dtp.kiev.ua / Facebook По состоянию на 12.00
задерживались семь рейсов, в том числе в грузинский Батуми и
турецкую Анталию.Туристов, которые должны были лететь в египетский
Шарм-эш-Шейх, разместили в отеле и пообещали вылет из аэропорта
Борисполь.Телеканал отмечает, что несколько сотен туристов
находятся в аэропорту более 30 часов.По данным dtp.kiev.ua, не
летают самолеты Bravo Airways.На сайте авиакомпании сообщается, что
сбои в работе связаны с конфликтом с туроператором Oasis
Travel, клиенты которого не могут вернуться из
Туниса."Систематическое невыполнение туроператором Oasis
Travel своих финансовых обязательств в течение последних двух лет и
наращивание финансовой задолженности перед авиакомпанией, которая
на 27.06 достигла 25 млн грн, привели к вынужденной отмены рейсов,
в результате чего изменилось расписание всех полетов нашей
авиакомпании", – информирует авиакомпания.Туристов при этом
назвали "заложниками ситуации".С утра 28 июня около 300 туристов из
Украины не могли вылететь из Туниса. Часть из них находится в
аэропорту Монастир, другую группу отвезли в гостиницу города
Сус.Авиакомпания Bravo Airways и турфирма Oasis Travel обвиняют
друг друга в невыполнении обязательств, что привело к задержкам с
вылетами.Туристов посетил консул Украины в Тунисе.Министр
инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал мошенничеством
действия туроператора Oasis Travel.
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