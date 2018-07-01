Из-за конфликта с туроператором Oasis Travel в киевском аэропорту имени Сикорского отменены рейсы авиакомпании Bravo Airways. По данным телеканала "112 Украина", туристы, в частности, не могут улететь в Египет, Грузию и Турцию. Задержки коснулись семи авиарейсов Фото: dtp.kiev.ua / Facebook По состоянию на 12.00 задерживались семь рейсов, в том числе в грузинский Батуми и турецкую Анталию.Туристов, которые должны были лететь в египетский Шарм-эш-Шейх, разместили в отеле и пообещали вылет из аэропорта Борисполь.Телеканал отмечает, что несколько сотен туристов находятся в аэропорту более 30 часов.По данным dtp.kiev.ua, не летают самолеты Bravo Airways.На сайте авиакомпании сообщается, что сбои в работе связаны с конфликтом с туроператором Oasis Travel, клиенты которого не могут вернуться из Туниса."Систематическое невыполнение туроператором Oasis Travel своих финансовых обязательств в течение последних двух лет и наращивание финансовой задолженности перед авиакомпанией, которая на 27.06 достигла 25 млн грн, привели к вынужденной отмены рейсов, в результате чего изменилось расписание всех полетов нашей авиакомпании", – информирует авиакомпания.Туристов при этом назвали "заложниками ситуации".С утра 28 июня около 300 туристов из Украины не могли вылететь из Туниса. Часть из них находится в аэропорту Монастир, другую группу отвезли в гостиницу города Сус.Авиакомпания Bravo Airways и турфирма Oasis Travel обвиняют друг друга в невыполнении обязательств, что привело к задержкам с вылетами.Туристов посетил консул Украины в Тунисе.Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал мошенничеством действия туроператора Oasis Travel. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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