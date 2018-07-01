В воскресенье, 1 июля, в Службу безопасности Украины и Национальную полицию поступило письмо с угрозой убить детей, якобы находящихся в заложниках, от анонима. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Злоумышленник угрожает реализовать преступление в случае неуплаты средств в сумме 350 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Указано, что между прочего правоохранители проверяют версию о возможных мошеннических действиях. Это связано с тем, что список детей, который прислал аноним, содержится на официальном сайте "Службы розыска детей".

"Двое из них уже найдены, факты их хищения подтверждения не нашли", - добавили правоохранители.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст.146, ст.147 и ст.189 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал svodka.net ранее, в Москве сотрудница магазина "Дикси", которую неизвестный захватил в заложники, истекает кровью , после того, как преступник порезал ей руки ножом.

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