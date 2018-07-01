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Войнович: Многие иммигрантские издания держались на том, что ЦРУ закупало у них значительную часть тиража для СССР
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01.07.2018 15:03
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Российский писатель Владимир Войнович рассказал, что тиражи книг
многих диссидентов на Западе покупало ЦРУ, чтобы распространить их
в СССР. Войнович: Солженицын, непременно, историческая фигура.
Но в его поведении было очень много смешного и ничтожного Скриншот:
NevexTV / YouTube во время "Дилетантских чтений"."Я жил за
границей, мои книги печатали иммигрантские издания. Они держались
многие, я вам открою большую тайну, на том, что ЦРУ закупало у них
значительную часть тиража, а потом засылало в Советский Союз. А мою
книгу ЦРУ не купило. И мне дали телефон какого-то начальника ЦРУ и
я ему позвонил", – рассказал он.По словам писателя, он
поинтересовался у представителя американских спецслужб, почему те
не покупают его книгу."Он говорит: "Знаете, интереса к ней нет". А
я говорю, что многие люди из СССР просят, но я не могу закупить в
таких количествах. А он: "Ну хорошо, ну дайте мне их фамилии, мы им
пошлем". Я говорю: "А копию в КГБ послать списка?" Он разозлился:
"А зачем вы пишете про Солженицына", – рассказал
Войнович.Писатель добавил, что никто не верил в его заверения, что
похожий на Солженицына персонаж Сим Симыч Карнавалов не
имеет отношения к диссиденту. Поэтому Войнович решил "Мое отношение
по-прежнему. Я хочу сказать, что Солженицын, непременно,
историческая фигура. Он очень крупный писатель. Он не такой
классик, как говорили, сравнимый с Толстым. Он все-таки пониже. Но
он действительно крупный писатель. Не было в мире писателя, который
сыграл бы такую роль, как Солженицын. Но в его поведении было очень
много смешного, ничтожного и все такое", – подытожил
он.Русский писатель и общественный деятель Солженицын в Советском
Союзе был признан диссидентом, опасным для коммунистического строя,
отсидел много лет в заключении. В 1974 году выход "Архипелага
ГУЛАГ" и меры "пресечения антисоветской деятельности" Солженицына
обсудили на заседании Политбюро ЦК КПСС, после чего писателя
арестовали, лишили советского гражданства и выслали в ФРГ.
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