Российский писатель Владимир Войнович рассказал, что тиражи книг многих диссидентов на Западе покупало ЦРУ, чтобы распространить их в СССР. Войнович: Солженицын, непременно, историческая фигура. Но в его поведении было очень много смешного и ничтожного Скриншот: NevexTV / YouTube во время "Дилетантских чтений"."Я жил за границей, мои книги печатали иммигрантские издания. Они держались многие, я вам открою большую тайну, на том, что ЦРУ закупало у них значительную часть тиража, а потом засылало в Советский Союз. А мою книгу ЦРУ не купило. И мне дали телефон какого-то начальника ЦРУ и я ему позвонил", – рассказал он.По словам писателя, он поинтересовался у представителя американских спецслужб, почему те не покупают его книгу."Он говорит: "Знаете, интереса к ней нет". А я говорю, что многие люди из СССР просят, но я не могу закупить в таких количествах. А он: "Ну хорошо, ну дайте мне их фамилии, мы им пошлем". Я говорю: "А копию в КГБ послать списка?" Он разозлился: "А зачем вы пишете про Солженицына", – рассказал Войнович.Писатель добавил, что никто не верил в его заверения, что похожий на Солженицына персонаж Сим Симыч Карнавалов не имеет отношения к диссиденту. Поэтому Войнович решил "Мое отношение по-прежнему. Я хочу сказать, что Солженицын, непременно, историческая фигура. Он очень крупный писатель. Он не такой классик, как говорили, сравнимый с Толстым. Он все-таки пониже. Но он действительно крупный писатель. Не было в мире писателя, который сыграл бы такую роль, как Солженицын. Но в его поведении было очень много смешного, ничтожного и все такое", – подытожил он.Русский писатель и общественный деятель Солженицын в Советском Союзе был признан диссидентом, опасным для коммунистического строя, отсидел много лет в заключении. В 1974 году выход "Архипелага ГУЛАГ" и меры "пресечения антисоветской деятельности" Солженицына обсудили на заседании Политбюро ЦК КПСС, после чего писателя арестовали, лишили советского гражданства и выслали в ФРГ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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