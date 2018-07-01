Они не согласны с любым мнением, они будут искать доказательства, что бы опровергнуть любое утверждение, они иногда не согласны с собственными решениями — люди этих знаков зодиака, пишет со ссылкой на .

Телец 21 апреля — 21 мая

Телец очень упрямый. И очень подозрительный. Недоверчивый настолько, что уверен лишь в своих предложениях и идеях. Он будет опровергать всё предложенное и переубедить человека этого знака зодиака крайне сложно. Наверное так же сложно, как заставить отказаться от провальной, но собственной идеи Тельца.

Лев 23 июля — 23 августа

Лев почти всё воспринимает очень лично. Для него опровержение его проекта — это нападение против него. А раз нападение — значит вона. Лев воюет с несогласными. Всеми способами. Человек этого знака зодиака способен разметать в пыль даже то, что выгодно ему, если это предложение идет от того. кто не соглашался с идеями Льва.

Весы 23 сентября — 22 октября

Весы берегут драгоценный баланс, следовательно всё новое они воспринимают крайне неохотно. Довольно сложно переубедить этот эрудированный и гармоничный знак зодиака. Чем больше Вы будет класть плюсов в пользу Вашего проекта на одну чашу весов, тем старательнее Весы будут уравновешивать другую чашу минусами. Подсказка: если вы желаете продвинуть то, что Вы предлагаете, скажите весам, что вы обеспокоены их реакцией. Весы очень не любят причинять беспокойство — это тоже нарушение баланса.

Козерог 22 декабря — 20 января

Козероги вообще считают, что только Козероги занимаются делом и приобретают опыт, а все остальные разговоры разговаривают. Поэтому заранее снисходительно относятся к любым предложениям, проектам и идеям, если они не исходят от него или другого Козерога. Переубедить этого дерзкого знака зодиака, который не признает авторитетов и часто здравого смысла можно только, обладая железными нервами и неограниченным временем. Людей этого знака зодиака можно взять измором. Козероги терпеть не могут тратить время на разговоры, а не на дело.

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