Состояние украинского политзаключенного Павла Гриба, который находится в российской тюрьме, – неизвестно, отметил его отец Игорь Гриб. Гриба обвиняют в подготовке теракта в Сочи Фото: Ігор Гриб / Facebook "Я с ним не только сегодня не могу поговорить. Я все 10 месяцев, что он находится за решеткой, не имел такой возможности. Мы ни разу его не видели, разрешений [на его посещение] не было и каково его состояние – мы не знаем", – сказал Игорь Гриб.24 августа 2017 года 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России.Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ России о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Гриба до 17 октября. Позже меру пресечения несколько раз продлевали.Украинские медики, которых не допустили к задержанному, заявили, что он страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает нахождение в учреждении, где не может быть оказана специализированная медицинская помощь.Отец Гриба заявлял, что заключенному запрещают передавать продукты питания. Адвокат Павла Марина Дубровина сообщила, что он не получил ни одного письма.25 июня Дубровина сообщала, что в России расследование дела Гриба завершили, 2 июля должно состояться подготовительное судебное заседание. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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