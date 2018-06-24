Глюкоза — она же Наталья Чистякова-Ионова, опубликовала в Инстаграме новое фото. Фото такого формата вызвало большое количество комментариев.

На фото Наталья предстала в красивом красном платье, но все красоту испортило отсутствие под платьем бюстгальтера.

А так, в целом, Глюкоза выглядела на фото очень женственной и элегантной.

Фанаты искренне удивились тому, что исполнительница именно в таком образе решила появиться на публичном мероприятии. «А бюстгальтер не надо одевать?», «Лифчик забыла» — написали поклонники.

Некоторые подписчики назвали образ Глюкозы очень вульгарным. Другие же наоборот, посчитали, что Глюкоза в таком наряде очень сексуальная.

Напомним, ранее сообщалось, что Глюкоза хочет стать актрисой.

Кроме того, была информация о том, что Глюкоза учит своих дочек плясать.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира