|Глюкоза одела красивый красный наряд, но забыла одеть бюстгальтер
|24.06.2018 17:25
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Публика была повергнута в шок после последнего выхода в свет певицы Глюкозы.
Глюкоза — она же Наталья Чистякова-Ионова, опубликовала в Инстаграме новое фото. Фото такого формата вызвало большое количество комментариев.
На фото Наталья предстала в красивом красном платье, но все красоту испортило отсутствие под платьем бюстгальтера.
А так, в целом, Глюкоза выглядела на фото очень женственной и элегантной.
Фанаты искренне удивились тому, что исполнительница именно в таком образе решила появиться на публичном мероприятии. «А бюстгальтер не надо одевать?», «Лифчик забыла» — написали поклонники.
Некоторые подписчики назвали образ Глюкозы очень вульгарным. Другие же наоборот, посчитали, что Глюкоза в таком наряде очень сексуальная.
Напомним, ранее сообщалось, что Глюкоза хочет стать актрисой.
Кроме того, была информация о том, что Глюкоза учит своих дочек плясать.