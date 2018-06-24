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В Харькове расстреляли супружескую пару, их дочь получила ранение – полиция
24.06.2018 14:15
Полиция Харькова задержала подозреваемого в убийстве из огнестрельного оружия 40-летних супругов и ранении их 13-летней дочери. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Предположительное орудие убийства изъято Фото: hk.npu.gov.ua Тела застреленных и раненую девочку нашла соседка."При опросе свидетелей было установлено, что у подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении. Указанную машину задержали возле станции метро "Киевская". В ней обнаружено огнестрельное оружие", – говорится в сообщении.Предположительного убийцу правоохранители задержали. Мотивы преступления полиция пока не озвучила.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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