Полиция Харькова задержала подозреваемого в убийстве из
огнестрельного оружия 40-летних супругов и ранении их 13-летней
дочери. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Предположительное орудие убийства изъято Фото: hk.npu.gov.ua Тела
застреленных и раненую девочку нашла соседка."При опросе свидетелей
было установлено, что у подъезда дома находился подозрительный
автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении.
Указанную машину задержали возле станции метро "Киевская". В ней
обнаружено огнестрельное оружие", – говорится в
сообщении.Предположительного убийцу правоохранители задержали.
Мотивы преступления полиция пока не озвучила.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира