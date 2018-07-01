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Советник Трампа тайно встречался со сторонниками Brexit
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01.07.2018 15:18
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По данным The Telegraph, советник президента США Дональда Трампа по
национальной безопасности Джон Болтон провел встречу с депутатами
парламента Великобритании, которые поддерживают выход страны из
Евросоюза. По данным СМИ, Болтон рассказал о желании Трампа
ускорить торговое соглашение между Вашингтоном и Лондоном Фото: ЕРА
В ходе более чем часового разговора Болтон рассказал о желании
Трампа ускорить торговое соглашение между Вашингтоном и Лондоном,
которое могут подписать через два года после выхода Великобритании
из Евросоюза.Источники издания рассказали, что Болтон также провел
встречу с британским советником по национальной безопасности Марком
Сидвиллом. Детали их встречи не уточняются.The Telegraph
утверждает, что на следующей неделе в ходе своего визита в
Великобританию Трамп может лично встретиться с депутатами, которые
поддерживают выход страны из Евросоюза."Для визита президента
существуют некоторые позитивные сигналы, связанные с потенциальными
торговыми сделками", – рассказал один из источников
издания.Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня
2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев
проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели
остаться в ЕС.Официальная процедура выхода Британии из
ЕС стартовала 29 марта 2017 года и займет два
года.Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года
в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 1.00 по Киеву).
Переходный период, во время которого будут сохраняться торговые
связи, должен продолжаться до конца 2020 года.
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