По данным The Telegraph, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон провел встречу с депутатами парламента Великобритании, которые поддерживают выход страны из Евросоюза. По данным СМИ, Болтон рассказал о желании Трампа ускорить торговое соглашение между Вашингтоном и Лондоном Фото: ЕРА В ходе более чем часового разговора Болтон рассказал о желании Трампа ускорить торговое соглашение между Вашингтоном и Лондоном, которое могут подписать через два года после выхода Великобритании из Евросоюза.Источники издания рассказали, что Болтон также провел встречу с британским советником по национальной безопасности Марком Сидвиллом. Детали их встречи не уточняются.The Telegraph утверждает, что на следующей неделе в ходе своего визита в Великобританию Трамп может лично встретиться с депутатами, которые поддерживают выход страны из Евросоюза."Для визита президента существуют некоторые позитивные сигналы, связанные с потенциальными торговыми сделками", – рассказал один из источников издания.Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС.Официальная процедура выхода Британии из ЕС стартовала 29 марта 2017 года и займет два года.Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 1.00 по Киеву). Переходный период, во время которого будут сохраняться торговые связи, должен продолжаться до конца 2020 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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