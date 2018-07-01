В пятницу, 29 июня, вступило в силу соглашение между Украиной и Антигуа и Барбуда об отмене визовых требований.

Теперь граждане Украины могут без оформления визы посещать это островное государство сроком до 90 дней в течении 180 дней, сообщает Департамент консульской службы , передает

"Граждане Украины, которые намерены въехать на территорию Антигуа и Барбуда на срок, превышающий 90 дней, независимо от цели поездки, получают визу в ближайшем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Антигуа и Барбуда перед въездом на ее территорию", - уточнили в ведомстве.

Антигуа и Барбуда - государство на островах Антигуа, Барбуда и Редонда в группе Малых Антильских островов в восточной части Карибского моря. Столица и главный порт - Сент-Джонс. Там проживают около 83,5 тыс Глава государства - правитель Великобритании Елизавета II, представленный генерал-губернатором.

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