Более сотни человек собрались в центре Киева

На большом баннере на Майдане разместили фотографии политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко, сообщает "Общественное".

Более сотни человек собрались в центре Киева с плакатами #FreeSentsov и надписями "Освободите заложников Кремля".

Фото: Ульяна Бойчук / Общественное

Фото: Ульяна Бойчук / Общественное

Фото: Ульяна Бойчук / Общественное

Фото: Ульяна Бойчук / Общественное

"Хожу на акции, которые могу. На других мероприятиях, которые не являются акциями, стараюсь вспоминать Сенцова и других политзаключенных. Это важно, потому что это люди, которых пытают и которых становится, к сожалению, все больше. Это освобождение - это и наше достоинство, это не только о них, но и о нас ", - сказал один из участников акции Антон Романов.

Организаторы акции планируют в Киеве устроить пробег в поддержку политзаключенных.

"Мы стараемся объединить весь мир вокруг этого вопроса. Это наша первая акция, и будут еще. Если Олег и другие ребята не будут дома, мы соберем много людей по всему миру на их поддержку", - сказал организатор акции Иван Рудяк.

В этот день подобные акции вышли в Грузии, Литве, Польше, Чехии, Нидерландах, Австрии, Китае, Новой Зеландии и многих украинских городах, добавляет он.

Напомним, 63% россиян заявили, что впервые слышат о голодовке политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в РФ к 20 годам заключения, но идею об обмене политзаключенными между РФ и Украиной поддерживают.