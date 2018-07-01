Сегодня Комитет Всемирного наследия включил два новых объекта в Испании и Италии в Список Всемирного наследия. Об этом сообщила пресс-служба ЮНЕСКО, передает

В Список Всемирного наследия были включены следующие объекты.

Ивреа, промышленный город XX века (Италия). Расположенный в регионе Пьемонт, промышленный город Ивреа развивался как экспериментальная площадка компании Olivetti, производителя печатных машинок, механических калькуляторов и настольных компьютеров. Будучи образцовым социальным проектом, город Ивреа является примером современного видения взаимосвязи между производством и архитектурой.

Дворцовый город Мадина аз-Захра (Испания). Дворцовый город Мадина аз-Захра, построенный в середине X века династией Омейядов и служил столицей Кордовского халифата, является местом археологических раскопок. Дворцовое город Мадина аз-Захра дает более глубокое понимание ныне исчезнувшей западной исламской цивилизации Аль-Андалусии на пике ее великолепия.

Напомним, ранее Комитет Всемирного наследия, заседание которого проходит с 24 июня в Манаме под председательством шейхи Хаи Рашид Аль Халифы, включил четыре новых объекта в Список Всемирного наследия.

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