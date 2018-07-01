Полиция задержала мужчину, который удерживал работницу магазина "Дикси" на Большой Академической улице в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве сообщает ТАСС, передает

"В результате принятых решений полицией вместе с Росгвардией задержан гражданин, незаконно удержав девушку в одной из магазинов на Большом Академическом улице. В результате его незаконных действий она получила незначительные травмы, ей оказывают необходимую помощь. С задержанным проводятся следственные действия", - сказали в полиции.

Следственный комитет РФ квалифицировал случай в магазине "Дикси" на Большой Академической улице в Москве как захват заложника.

"Главным следственным управлением по городу Москве следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ ("Захват заложника") по факту происшествия в одном из московских супермаркетов", - сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Как сообщал в Москве неизвестный взял в заложники на Большой Академической улице работника магазина "Дикси".

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