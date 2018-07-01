|Кина не будет: Закрыли крупнейший пиратский онлайн-кинотеатр
|01.07.2018 15:39
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В Украине киберполиция закрыла один из крупнейших онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает пресс-служба в , передает
Полиция сообщает, что пиратский сайт onlainfilm работал уже 9 лет. В ходе расследования установили всех организаторов этого онлайн-кинотеатра.
В рамках этого дела в Хмельницком провели обыски и изъяли компьютерную технику и деньги. Киберполиция пообещала установить точную сумму ущерба, нанесенного правообладателям.
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