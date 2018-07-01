В последнем сезоне телесериала "Игра престолов" персонажи
объединяться в борьбе против надвигающейся гибели, отметила звезда
сериала Софи Тернер. Тернер играет роль Сансы Старк Фото: ЕРА
Актриса, игравшая роль Сансы Старк, не стала раскрывать все
подробности сюжета финального сезона, но отметила, что в нем будет
сближение персонажей ради борьбы с надвигающейся
гибелью.Сериал "Игра престолов" телеканала HBO вышел в
2011 году. В его основу лег цикл романов в жанре фэнтези
американского писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и
пламени".Телеканал HBO заказал пилотную серию приквела "Игры
престолов", действие нового сериала будет проходить "за тысячу лет"
до описанных в "Игре престолов" событий.
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