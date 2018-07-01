В последнем сезоне телесериала "Игра престолов" персонажи объединяться в борьбе против надвигающейся гибели, отметила звезда сериала Софи Тернер. Тернер играет роль Сансы Старк Фото: ЕРА Актриса, игравшая роль Сансы Старк, не стала раскрывать все подробности сюжета финального сезона, но отметила, что в нем будет сближение персонажей ради борьбы с надвигающейся гибелью.Сериал "Игра престолов" телеканала HBO вышел в 2011 году. В его основу лег цикл романов в жанре фэнтези американского писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".Телеканал HBO заказал пилотную серию приквела "Игры престолов", действие нового сериала будет проходить "за тысячу лет" до описанных в "Игре престолов" событий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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