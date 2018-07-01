Анонимное письмо с угрозами поступил в воскресенье в адрес обоих силовых ведомств

"Злоумышленник угрожает реализовать преступление в случае неуплаты средств в сумме $ 350 000 долларов США", - отметили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители, в числе других, проверяют версию о возможных мошеннических действий, ведь оставленный анонимом список детей содержится на официальном сайте "Службы розыска детей".

Двое из этих детей уже найдено, факты их похищения подтверждения не нашли, отметили в СБУ.

Национальной полицией Украине открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных статьями 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), 147 (Захват заложников) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Ранее, в Сумах женщина, жительница Луганской области, закрылась в съемной квартире с четырехлетним сыном своей подруги, требуя вернуть собственную трехлетнюю дочь из детского дома. Иначе она угрожала отрезать ребенку голову.