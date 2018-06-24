Президент США Дональд Трамп может признать Крым российским в
единоличном порядке, сообщил ведущий знаток Атлантического совета
Ариэль Коэн.
«Если это будет зависеть от самого Трампа, он сможет принять
единоличное решение. Но позиция вашингтонской демократии: признания
аннексии Крыма не будет. Мы это отложим, как в отношениях с СССР
отложили вопрос о Прибалтике на 40 лет», – сказал Коэн по
прямой линии из США в эфире телеканала «Россия 1».
Специалист считает, что высказывание Трампа о российском Крыме
не что иное, как эпатаж. При этом Коэн не исключает, что таким
образом американский президент ищет «подход к России», понимая, что
с ней надо договариваться.
«Такой подход Трампа может говорить о том, что он будет искать
некую формулу, по которой вопрос о Крыме будет отложен», – сказал
Коэн, который выдвинул предположение, что США снимут санкции с
России после завершения переговоров по Донбассу.
Коэн также напомнил, что санкции против России из-за ситуации на
Украине и воссоединения РФ с Крымом ввел не Белый дом, а Конгресс
США.
«И когда договорятся, начнется отмена санкций. Санкции наложил
Конгресс, а не Белый дом. Нужно будет найти формулу снятия санкций
в Конгрессе, если договорятся по Донбассу. Это будет очень
непросто», – сказал Коэн.
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