Президент США Дональд Трамп может признать Крым российским в единоличном порядке, сообщил ведущий знаток Атлантического совета Ариэль Коэн.

«Если это будет зависеть от самого Трампа, он сможет принять единоличное решение. Но позиция вашингтонской демократии: признания аннексии Крыма не будет. Мы это отложим, как в отношениях с СССР отложили вопрос о Прибалтике на 40 лет», – сказал Коэн по прямой линии из США в эфире телеканала «Россия 1».

Специалист считает, что высказывание Трампа о российском Крыме не что иное, как эпатаж. При этом Коэн не исключает, что таким образом американский президент ищет «подход к России», понимая, что с ней надо договариваться.

«Такой подход Трампа может говорить о том, что он будет искать некую формулу, по которой вопрос о Крыме будет отложен», – сказал Коэн, который выдвинул предположение, что США снимут санкции с России после завершения переговоров по Донбассу.

Коэн также напомнил, что санкции против России из-за ситуации на Украине и воссоединения РФ с Крымом ввел не Белый дом, а Конгресс США.

«И когда договорятся, начнется отмена санкций. Санкции наложил Конгресс, а не Белый дом. Нужно будет найти формулу снятия санкций в Конгрессе, если договорятся по Донбассу. Это будет очень непросто», – сказал Коэн.

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