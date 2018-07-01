В Соединенных Штатах Америки вооруженный ножом мужчина напал на дом, где проживают мигранты. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции .

Инцидент произошел в штате Айдахо, в результате чего как минимум девять человек были ранены. В полиции сообщили, что в городе Бойсе мужчина с ножом ворвался в дом, после чего напал на людей, которые находились там. Пострадавшие пребывают в тяжелом состоянии, их госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Полиция выяснила, что ему 30 лет, и пытается установить мотивы мужчины.

Как сообщал svodka.net ранее, вечером в среду, 27 июня, в Житомире неизвестный нанес ножевое ранение заместителю командующего десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины полковнику Павлу Щербаню.

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