. От голода, жажды и болезней 15 беженцев, бежавших из сирийской провинции Дераа к иорданской границе, погибли. Об этом сказал агентству Анадолу представитель вооруженной сирийской оппозиции Ибрахим Джавад, передает

По его словам, после начала атак сил режима Башара Асада в Дераа свои дома за 10 дней покинуло не менее 150 тысяч человек.

"Беженцы живут под открытым небом и нуждаются в палатках, продовольствии и питьевой воде. Температура воздуха здесь достигает 40-43 градусов по Цельсию. Песчаные бури усугубляют ситуацию", - сказал Джавад.

Как сообщал режим Башара Асада и его сторонники с помощью военных самолетов разбомбили крайней мере три медицинских учреждения на юге Сирии за одну ночь.



Из-за эскалации конфликта в регионе около 45 000 человек вынуждены были покинуть свои дома и перейти на удерживаемую повстанцами территорию возле границы с Иорданией.

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