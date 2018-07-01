|Беженцы с юга Сирии гибнут на границе с Иорданией
|01.07.2018 15:47
|
. От голода, жажды и болезней 15 беженцев, бежавших из сирийской провинции Дераа к иорданской границе, погибли. Об этом сказал агентству Анадолу представитель вооруженной сирийской оппозиции Ибрахим Джавад, передает
По его словам, после начала атак сил режима Башара Асада в Дераа свои дома за 10 дней покинуло не менее 150 тысяч человек.
"Беженцы живут под открытым небом и нуждаются в палатках, продовольствии и питьевой воде. Температура воздуха здесь достигает 40-43 градусов по Цельсию. Песчаные бури усугубляют ситуацию", - сказал Джавад.
Как сообщал режим Башара Асада и его сторонники с помощью
военных самолетов разбомбили крайней мере три медицинских
учреждения на юге Сирии за одну ночь.