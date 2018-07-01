Женщины начали голодать после публикации отчета неправительственной организации "Центр прав человек" и аппарата Народного защитника. В отчете говорилось о состоянии женщин и несовершеннолетних в колонии

В частности, в публикации заявили, что в женской тюрьме №5 до сих пор практикуют незаконные действия, когда заключенных во время обыска полностью раздевают и заставляют приседать, сообщает "Грузия Online" со ссылкой на Министерство пробации и исполнения наказаний Грузии.

Женщины, объявили голодовку, не согласны с выводами правозащитников и считают этот отчет оскорбительным. Теперь они требуют публичных извинений. В то же время правозащитники опасаются, что власть тюрьмы просто манипулирует заключенными, а авторы отчета абсолютно уверены в точности сведений.

В отчете также говорится о плохие санитарные условия, между которых отмечается отсутствие горячей воды и плохих гигиенических условиях в камерах.

Мониторинговая группа правозащитников для проведения анализа в марте и апреле 2018 посетила женщину тюрьму №5, реабилитационное учреждение для несовершеннолетних №11 и заведение по исполнению наказаний для несовершеннолетних №8. В общем правозащитники опросили 119 заключенных. Большинство респондентов - 91 человек - отбывают наказание именно в женской тюрьме №5.

Кроме того, авторы отчета изучали документацию тюрем.

После публикации правозащитников Министерство пробации Грузии опубликовало заявление, в котором утверждал, что проверка в грузинских тюрьмах "полностью соответствует европейским стандартам".