|Конфликты в секторе Газа: количество жертв возросло
|01.07.2018 15:54
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За неделю количество погибших в секторе Газа палестинцев возросло на 4 человека и теперь число участников мирных акций протеста, убитых с 30 марта на границе блокированного сектора Газа и Израиля, достигло 135 человек. Об этом сообщает со ссылкой на Анадолу.
Израильская армия ведет прицельный снайперский огонь по
безоружным палестинцам, принимающим участие в акциях под лозунгом
"Великое возвращение".
"Состояние 370 пострадавших оценивается как тяжелое. В числе
раненых 2536 детей и подростков, 1160 женщин", - сказал аль-Кудра,
отметив, что пострадало также 175 журналистов.
Напомним, министерство здравоохранения Газы в субботу обнародовало подробную официальную статистику по палестинцам, убитым и раненым в результате обстрелов израильских солдат с момента начала митингов и протестов в секторе Газа 30 марта.