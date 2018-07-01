|МОЗ рассказали какие услуги будут предоставлять семейные врачи, терапевты и педиатры с июля,- Инфографика
|01.07.2018 15:58
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1 июля начинается следующий этап медреформыМинистерство здравоохранения картинками объясняет перечень услуг, который гарантированно оплатят из наших налогов на уровне первичной помощи.
Фото: moz.gov.ua
В действие вступает новый список услуг первичной медпомощи.
Так должны работать все педиатры, семейные врачи и терапевты. Медики, с которыми мы будем сталкиваться чаще только.
Они будут наблюдать за нашим здоровьем или здоровьем нашего ребенка, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления.
При необходимости ваш врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи - лора, эндокринолога, хирурга и т.д., или консультироваться с ним относительно вашего лечения.
Рецепты на лекарства, в том числе по программе "Доступные лекарства", также выписывать ваш врач.
На уровне первичной медпомощи в пакет услуг входят такие анализы и исследования.
Другие исследования и анализы выполняются по направлению вашего врача в учреждениях специализированной помощи.
Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи предусматривает профилактические осмотры и анализы для групп риска семи заболеваний.
Важной будет роль вашего врача в предупреждении болезней. Он кстати выявлять риски для здоровья, консультировать, как постепенно освободиться от пагубных привычек, где найти дополнительную помощь и перейти к здоровый образ жизни.
Семейный врач или терапевт по желанию беременной может вести неосложненной беременности.
Врач может взять беременную на учет до 12 недель.
Когда есть необходимость или требует протокол, он направит беременную к акушеру-гинекологу.
Врач первички должен рассказать, как действовать беременной и взрослым членам семьи, проживающих с ней, при приближении родов.
В нужное время должен направить в роддом.
После рождения ребенка педиатр или семейный врач должен проводить плановые обязательные осмотры, даже если ребенок здоров: 10 осмотров врача и 6 обзоров медсестры в первый год, 2 обзоры в два года и 1 обзор в три года.
Ваш врач должен следить за вакцинацией вашего ребенка и вас по календарю прививок.
Государство закупает вакцины против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.
Неотложную помощь при острых состояниях и внезапном ухудшении состояния здоровья предоставлять медучреждение.
В компетенции врача первички также отдельные услуги паллиативной помощи - наблюдение и оценка состояния тяжелобольного пациента, выписывание рецептов для лечения болевого синдрома.
Ваш врач будет выдавать нужную справку, листок нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы и тому подобное.
Врач самостоятельно определять необходимость визита к пациенту домой, в зависимости от медицинских показаний.
Он может дать советы по облегчению состояния по телефону, а позже, во время приема в учреждении направить на анализы и исследования, уточнить диагноз и назначить необходимое лечение.
Ваш врач также может вызвать экстренную помощь к больному, если будет такая необходимость.