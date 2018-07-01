1 июля начинается следующий этап медреформы

В действие вступает новый список услуг первичной медпомощи.

Так должны работать все педиатры, семейные врачи и терапевты. Медики, с которыми мы будем сталкиваться чаще только.

Они будут наблюдать за нашим здоровьем или здоровьем нашего ребенка, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления.

При необходимости ваш врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи - лора, эндокринолога, хирурга и т.д., или консультироваться с ним относительно вашего лечения.

Рецепты на лекарства, в том числе по программе "Доступные лекарства", также выписывать ваш врач.

На уровне первичной медпомощи в пакет услуг входят такие анализы и исследования.

Другие исследования и анализы выполняются по направлению вашего врача в учреждениях специализированной помощи.

Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи предусматривает профилактические осмотры и анализы для групп риска семи заболеваний.

Важной будет роль вашего врача в предупреждении болезней. Он кстати выявлять риски для здоровья, консультировать, как постепенно освободиться от пагубных привычек, где найти дополнительную помощь и перейти к здоровый образ жизни.